US-Börsen: Mildere Inflation befeuert Dow & Co

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23

NEW YORK: Eine gesunkene Inflation hat der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag neuen und kräftigen Anschub gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,43 Prozent auf 34.827,70 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Vom jüngsten Tief von Ende Oktober summiert sich die Kursrallye des Dow nun auf fast 8 Prozent.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Im September hatte die Rate noch bei 3,7 Prozent gelegen. Vor allem gesunkene Benzinpreise dämpften den Preisauftrieb. Auch die Kerninflation ging zurück, diese Kennziffer wird von der US-Zentralbank Fed besonders beachtet.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,91 Prozent auf 4495,70 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 2,13 Prozent auf 15.812,47 Punkte auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Tech-Aktien gelten als überdurchschnittliche Profiteure sinkender Zinsen.