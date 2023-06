US-Börsen: Dow stagniert - Technologiewerte erholt

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.23

NEW YORK: Anhaltende Befürchtungen über eine noch längere Zeit restriktiver Geldpolitik in den USA haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial auch am Donnerstag im Zaum gehalten. Mit 33.946,71 Punkten bewegte sich das Börsenbarometer kaum von der Stelle und setzte die Konsolidierung der vergangenen drei Börsentage fort.

Die am Vortag kräftig gefallenen Technologiewerte an der Börse Nasdaq konnten sich erholen. Für den Nasdaq 100 ging es mit 1,18 Prozent auf 15.042,32 Punkte stärker nach oben, der Index ließ die 15.000er Marke wieder hinter sich. Der marktbreite S&P 500 lag zur Schlussglocke mit 0,37 Prozent im Plus bei 4381,89 Zählern.