US-Börsen: Dow setzt Rally fort - Tesla und Netflix drücken Nasdaq

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.23

NEW YORK: Solide Quartalsberichte von Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial haben am Donnerstag der Gewinnserie des bekanntesten Wall-Street-Index einen weiteren Tag hinzugefügt. Dass der Dow neun Tage in Folge gestiegen ist, liegt schon viele Jahre zurück. Deutliche Verluste dagegen verbuchte der technologielastige Nasdaq 100, nachdem mit Tesla und Netflix zwei besonders schwer gewichtete Unternehmen die Anleger enttäuscht hatten.

Mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 35.225,18 Punkte verabschiedete sich der US-Leitindex und erreichte im Verlauf zudem ein weiteres 15-Monats-Hoch. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,68 Prozent auf 4534,87 Zähler. Der Auswahl-Index Nasdaq 100 sackte um 2,28 Prozent ab auf 15.466,09 Zähler ab.