US-Börsen: Dow knapp im Plus - Nasdaq zieht mit Nvidia an

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23

NEW YORK: An der Wall Street hat die neue Handelswoche mit Kursgewinnen vor allem bei Tech-Werten begonnen. Während neue Sorgen rund um China bei den Standardwerten die Risikobereitschaft der Anleger etwas hemmten, baute der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Kursanstieg im Tagesverlauf aus.

Unter dem Eindruck der Immobilienkrise, die sich in China zuspitzt, kam der Dow Jones Industrial nicht auf Touren. Mit einem Anstieg um 0,07 Prozent auf 35.307,63 Punkte rettete er sich im Schlusshandel aber knapp über die Gewinnschwelle.

Angetrieben von der Nvidia-Aktie profitierte der Nasdaq 100 aber von steigenden Kursen in der Chipbranche. Am Ende stand für den Leitindex der Nasdaq-Börse ein Plus von 1,18 Prozent auf 15.205,59 Punkte auf der Kurstafel.

Am Markt hieß es, Anleger wägten weiter ab zwischen der Hoffnung, dass die US-Wirtschaft eine harte Rezession umschiffen könne, und der Perspektive, dass die Zinsen noch länger hoch blieben. Angesichts hoher Bewertungen gab es allerdings Stimmen, das Umfeld an den Finanzmärkten sei im August schwieriger geworden.