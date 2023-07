US-Börsen: Dow auf 15-Monats-Hoch - Microsoft auf Rekordhoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.23

NEW YORK: Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer großer US-Banken haben der Wall Street am Dienstag Auftrieb beschert. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit 15 Monaten und kam dabei auch der Marke von 35.000 Punkten wieder sehr nah. Sowohl die Zahlen von Morgan Stanley als auch die von Bank of America kamen gut bei den Anlegern an. Außerdem überraschte Software-Gigant Microsoft mit Preisaussagen für seine Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), was dessen Aktie auf Rekordhoch schickte.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow schloss 1,06 Prozent höher auf 34.951,93 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,71 Prozent auf 4554,98 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,82 Prozent auf 15.841,35 Zähler vor.

Die Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus: Der Einzelhandel steigerte seine Umsätze im Juni nur leicht zum allerdings zugleich nach oben revidierten Vormonat und sorgte damit für ein weinendes und ein lachendes Auge. Die Industrie produzierte im Juni weniger als erwartet. Dagegen trafen ebenfalls veröffentlichte Daten zu Lagerbeständen und dem Häusermarkt die Schätzungen exakt.

Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda jedoch dürften all diese Daten nicht wirklich etwas an der Situation der Verbraucher oder der Wirtschaft ändern. Am Markt werde längst allgemein mit noch einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche gerechnet. Danach dürfte es dann wahrscheinlich keine weitere mehr geben.