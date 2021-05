US-Behörde legt Berufung im Streit um Russland-Affäre-Schreiben ein

WASHINGTON: Das US-Justizministerium hat Teilberufung gegen die Anordnung eines Bundesgerichts eingelegt, wonach das Ministerium ein zentrales Dokument in der Russland-Affäre um den früheren US-Präsidenten Donald Trump vollständig veröffentlichen sollte. Dies ging aus Gerichtsunterlagen hervor, die das Justizministerium am späten Montagabend (Ortszeit) einreichte. Das 2019 verfasste, interne Schreiben wurde vom damaligen Justizminister William Barr als Begründung angeführt, weswegen Trump nicht wegen Behinderung der Justiz angeklagt werden sollte.

Bei der Präsidentenwahl 2016 hatte Russland nach Überzeugung der US-Sicherheitsbehörden zugunsten des Kandidaten Trump interveniert, um die Demokratin Hillary Clinton auszubremsen. Ein Sonderermittler untersuchte später mögliche illegale Absprachen zwischen Russland und Trumps Team. Dafür gab es keine ausreichenden Hinweise, Ermittler Robert Mueller schloss aber eine Behinderung der Ermittlungen der Justiz durch Trump nicht aus. Trump verurteilte die Ermittlungen stets als «Hexenjagd».

Anfang Mai hatte Bundesrichterin Amy Berman Jackson der Klage einer Anti-Korruptionsorganisation teilweise stattgegeben und die vollständige Veröffentlichung des Dokuments angeordnet. In der Urteilsbegründung kritisierte sie unter anderem, dass Barr bei der Darstellung der Untersuchungsergebnisse Muellers «unaufrichtig» gewesen sei.

In dem Schreiben kam die rechtsberatende Behörde im Ministerium zu dem Schluss, dass Muellers Ermittlungsergebnisse nicht ausreichten, um Trump wegen Behinderung der Justiz anzuklagen. Das Ministerium machte am Montagabend einen weiteren Teil des neun Seiten umfassenden Schreibens publik. Die meisten Abschnitte blieben jedoch geschwärzt.

Die Entscheidung zur Berufung dürfte in der Demokratischen Partei für Kritik sorgen. Erst Mitte Mai hatte eine Gruppe von demokratischen Senatoren den von Präsident Joe Biden ernannten Justizminister Merrick Garland in einem Brief dazu aufgefordert, die Gerichtsentscheidung nicht anzufechten. «Diese Fehldarstellungen erfolgten vor Ihrer Bestätigung als Justizminister, aber das Ministerium, das Sie jetzt leiten, trägt die Verantwortung dafür, sie zu korrigieren», schrieben sie.