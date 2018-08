WASHINGTON (dpa) - Das US-Außenministerium hat eine Aktionsgruppe gegründet, um ihr Vorgehen gegen den Iran besser zu bündeln. Die Action Group werde vom Direktor für Politikplanung im Ministerium, Brian Hook, geleitet, sagte Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag in Washington.

Hook und Pompeo machten deutlich, dass die USA eine harte Linie gegen die Islamische Republik fahren werden. Mit Hilfe der verhängten Sanktionen sollen dem Iran die Mittel für die Finanzierung von Terrorismus entzogen werden. «Die Last liegt nun auf dem iranischen Regime, sein Verhalten zu ändern», sagte Hook. Das gelte insbesondere für Nuklearaktivitäten, Terrorfinanzierung und die Inhaftierung von Amerikanern.

US-Präsident Donald Trump hatte den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran bekanntgegeben und gleichzeitig die Wiedereinführung von Sanktionen erklärt. Am 6. August war ein Teil davon in Kraft getreten. Weitere empfindliche Sanktionen, vor allem gegen den Finanz- und Energiesektor Irans, sollen am 4. November in Kraft treten. Ziel sei es, die iranische Ölexporte auf Null zu reduzieren.