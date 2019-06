Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2019

DEN HAAG (dpa) - Im Handelskrieg mit China hat US-Außenminister Mike Pompeo amerikanische Kritik an chinesischen Praktiken bekräftigt. China hantiere seit Jahrzehnten «nicht ehrliche Regeln», sagte Pompeo am Montag in Den Haag. «US-Präsident Trump ist fest entschlossen, das zu ändern.»

Bei einem kurzen Besuch in Den Haag drängte Pompeo auch die niederländische Regierung, beim Ausbau des 5G-Netzwerkes den chinesischen Anbieter Huawei aus Sicherheitsgründen auszuschließen. «Freunde können sehr offen miteinander reden, und wir hatten heute die Gelegenheit das zu tun», sagte er nach einem Gespräch mit niederländischen Regierungsvertretern. Bei einer internationalen Unternehmer-Konferenz in Den Haag warb Pompeo dafür, Unternehmer von Regeln zu entlasten: «Autoritäre Staaten können Ideen stehlen und ihre eigenen Unternehmen gründen, aber sie werden nie den Unternehmersgeist und die Innovation erreichen, die in freien Gesellschaften begründet ist.»

Die Konferenz mit mehr als 2.000 Unternehmern, Investoren und Regierungsvertretern aus über 140 Ländern, ist eine gemeinsame Initiative der USA und der Niederlande.