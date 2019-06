Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.19

BANGKOK: US-Außenminister Mike Pompeo wird zum Ministertreffen des ASEAN-Blocks vom 29. Juli bis 3. August in die thailändische Hauptstadt reisen und Gespräche über die Lower Mekong Initiative führen.

Das teilte Mark Clark mit, ein für die Region zuständiger US-Beamter des Außenministeriums. Die Initiative wurde vor zehn Jahren von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton ins Leben gerufen, um das Wirtschaftswachstum in Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam zu fördern. „Wir werden bei dem Treffen aufzeigen, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben, und uns erneut für die Unterstützung der Menschen in der Mekong-Region einsetzen", ergänzte Clark. Er sagte laut der Nachrichtenagentur AFP weiter, Pompeo werde auch daran arbeiten, die Bemühungen der USA in der Mekong-Region mit den Verbündeten Australien, Japan und Südkorea besser zu koordinieren.

Der stellvertretende Staatssekretär äußerte sich besorgt darüber, dass China versucht, „seine Kontrollmöglichkeiten stetig zu verbessern". Clark beschuldigte China, Druck auf die Länder auszuüben, sich der Initiative Belt and Road anzuschließen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Belt and Road-Initiative zu einer Grundsatzerklärung gemacht, da er massiv in See-, Straßen- und Schienenprojekte investiert, um die alte Seidenstraße neu zu erfinden und Asien mit Europa und Afrika zu verbinden.