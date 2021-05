US-Außenminister Blinken spricht mit Dänen über Klima und Arktis

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hält Dänemark für einen wichtigen Partner im Kampf gegen die Klimakrise. «Dänemark ist sowohl bei seinen grünen Ambitionen als auch bei seiner grünen Technologie, besonders der Windenergie, weltweit führend», lobte der Chefdiplomat von US-Präsident Joe Biden am Montag während eines Besuches in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Man arbeite mit Dänemark generell bei sehr vielen diplomatischen und sicherheitspolitischen Themen zusammen, nicht zuletzt in der Nato sowie beim Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und der Rückkehr aus der Corona-Krise, sagte Blinken auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem dänischen Außenminister Jeppe Kofod. «Wir teilen auch Sorgen über die Bedrohung, die Russland für Europa darstellt.» Dabei verwies er auf die russische Truppenpräsenz an der Grenze zur Ukraine und auch auf die von den USA wahrgenommene Bedrohung der europäischen Energiesicherheit durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

Die USA sind seit längerem ein Gegner der Gas-Pipeline - daran hat auch der Regierungswechsel in Washington Anfang des Jahres nichts geändert. Washington befürchtet eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas und will das Projekt mit Sanktionen stoppen. Befürworter der Pipeline halten den Amerikanern entgegen, sie seien nur auf bessere Absatzchancen für ihr Flüssiggas in Europa aus.

Blinken hatte am Montag zu Beginn einer mehrtägigen Reise nach Dänemark, Island und Grönland die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen getroffen. Im Anschluss war er zur Audienz bei Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik, ehe er sich mit Kofod und den Außenbeauftragten Grönlands und der Färöer-Inseln, Pele Broberg und Jenis av Rana, traf. Bei dieser Zusammenkunft stand vor allem die Kooperation im hohen Norden im Vordergrund.

Grönland und die Färöer sind weitgehend autonom, gehören offiziell aber zum dänischen Königreich. Beide streben eine engere Zusammenarbeit mit den USA an, die wiederum vor allem aus sicherheitspolitischer Hinsicht ein Interesse an ihnen haben. Blinken und Kofod wollen Mitte der Woche an einem Ministertreffen des Arktischen Rates in Reykjavik teilnehmen, bei dem der zweijährige Ratsvorsitz diesmal von Island an Russland übergeht.