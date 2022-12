Von: Redaktion (dpa) | 09.12.22

WASHINGTON: Die US-Handelsaufsicht FTC hat eine kartellrechtliche Klage gegen die Übernahme des Videospielanbieters Activision Blizzard durch Microsoft eingereicht.

Der rund 69 Milliarden Dollar (65,4 Mrd Euro) teure Zukauf würde Microsoft zu viel Marktmacht verschaffen und dem Wettbewerb im Geschäft rund um Spielekonsolen wie der Xbox schaden, teilte die FTC am Donnerstag in Washington mit. Stellungnahmen der Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Microsoft und Activision Blizzard hatten den Milliarden-Deal im Januar angekündigt. Microsoft wollte sich damit beliebte Videospiele wie «Call of Duty», «Overwatch» und «Candy Crush» sichern.