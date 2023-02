Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.23

KÖLN: Im Prozess um den sogenannten Missbrauchsfall Wermelskirchen wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 45 Jahre alter Mann, der sich über Online-Plattformen als Babysitter angeboten hatte und so in Kontakt zu seinen Opfern gekommen war. Der Mann hat die Taten im Prozess gestanden und als «abscheulich» bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Jahre und zehn Monate Haft gegen ihn gefordert. Zudem beantragte sie anschließende Sicherungsverwahrung. Teile des Prozesses wurden nicht öffentlich verhandelt.

Dem Deutschen werden mehr als 120 Fälle sexueller Gewalt gegen 13 Kinder zur Last gelegt. Überwiegend geht es dabei um sexuellen Missbrauch, andere Fälle drehen sich um Beihilfe sowie den Besitz von Kinderpornografie. Laut Anklage wurden die Taten zwischen 2005 und 2019 begangen. Der Angeklagte bot sich auf Online-Plattformen als Babysitter an und kam so mit den Familien in Kontakt. Seine Taten hielt der IT-Experte auch auf Video fest.