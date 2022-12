Urteil gegen Deutsch-Iraner wird bald verkündet

TEHERAN: Im Iran soll nach Angaben der Justizbehörde demnächst ein Urteil im Verfahren gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Shahrmahd gesprochen werden. «Diese Person wurde wegen Planung und der Durchführung von terroristischen Operationen im Land angeklagt und das Urteil gegen ihn wird schon bald verkündet», sagte Justizsprecher Massud Setajeschi am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Details zum genauen Zeitpunkt der Urteilsverkündung gab es nicht. Dem Deutsch-Iraner droht die Todesstrafe.

Dem 67-Jährigen werden mehrere Anschläge, unter anderem ein Bombenanschlag 2008 auf eine Moschee im Süden Irans, sowie Spionage zur Last gelegt. Er soll auch als Leiter einer monarchistischen Oppositionsgruppe ausländischen Geheimdiensten Informationen über iranische Raketenstandorte angeboten haben.

Shahrmahd wurde im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai verhaftet - einige Quellen sprechen auch von einer Entführung - und ist seitdem in Teheran inhaftiert. Zuvor lebte er jahrelang in den USA. Seine Familie und westliche Menschenrechtsgruppen weisen die Anklagepunkte vehement zurück und fordern eine Freilassung.

Im Iran inhaftiert ist seit Oktober 2020 zudem die Deutsch-Iranerin Nahid T.. Sie soll nach Angaben ihres Anwalts wegen der «Leitung einer illegalen Gruppe» zu zehn Jahren und wegen Propaganda gegen das islamische Regime zu acht Monaten Haft verurteilt worden sein. Bislang gab es keine Erläuterungen dazu, um was für eine illegale Gruppe und Propaganda es sich handeln soll. Nahid T.'s Tochter Mariam Claren in Köln versucht immer wieder mit Hasthtags #FreeNahid und #FreeMama auf die Haft ihrer Mutter aufmerksam zu machen.

Unklar ist, ob die beiden Deutsch-Iraner konsularischen Beistand von der deutschen Botschaft in Teheran erhalten dürfen. Der Iran behandelt Doppelstaatsbürger juristisch wie Iraner. Beide sollen auch gesundheitlich angeschlagen sein.