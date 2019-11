Ursache für Brand in historischer Burg in Japan weiter unklar

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.19

NAHA (dpa) - Nach dem verheerenden Brand einer zum Weltkulturerbe gehörenden Burg in Japan geht die Suche nach der Ursache des Feuers weiter.

Sieben Gebäude der historischen Shuri-Burg im südlichen Urlaubsparadies Okinawa waren in der Nacht zum Donnerstag niedergebrannt. Von dem insgesamt 4.830 Quadratmeter großen Areal, auf dem sich die Gebäude befanden, seien 4.200 Quadratmeter zerstört, berichteten örtliche Medien am Freitag. Die Burg Shuri war ein nach dem Zweiten Weltkrieg errichteter Nachbau der Originalburg. In dieser hatten während der Edo-Zeit (1603 bis 1868) die Herrscher über das einstige Königreich Ryukyu, dem heutigen Okinawa, residiert.