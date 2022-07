BANGKOK. Das Ministerium für öffentliche Gesundheit hat die Bevölkerung aufgefordert, weiterhin Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 zu treffen, um das Risiko einer Ansteckung während des am Mittwoch beginnenden fünftägigen Feiertagswochenendes zu vermeiden.

Die Situation wird unter Kontrolle bleiben, wenn die Menschen die Vorsichtsmaßnahmen strikt befolgen, sagte der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul.

„Auch wenn Partys gefeiert werden, Kneipen und Bars geöffnet sind und sich Menschenmassen ansammeln, sollten die Menschen weiterhin wachsam sein und die Situation wird unter Kontrolle bleiben. Wir betonen die Notwendigkeit, schwere Fälle zu verhindern“, betonte Khun Anutin.

Er sagte, dass in diesem Monat mehr Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten als in den vergangenen Monaten. „Das ist ein positives Zeichen. Trotz der Ausbreitung von BA.4 und BA.5 [Anm. d. Red.: Omikron-Untervarianten] helfen Auffrischungsimpfungen, schwere Symptome und den Tod zu verhindern“, so der Gesundheitsminister.

Kiattiphum Wongrajit, Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Gesundheit, sagte, dass Thailand zwar bereits in die Post-Pandemie-Ära übergegangen ist, aber immer noch kleine Infektionscluster festgestellt werden können und die Infektionsraten gelegentlich noch ansteigen werden.

Während der langen Ferienzeit werden die Menschen in großer Zahl zusammenkommen und reisen, wodurch sie einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, erklärte Dr. Kiattiphum.

Diejenigen, die quer durch die Provinzen reisen, könnten die Krankheit auf Menschen zu Hause übertragen, insbesondere auf Risikogruppen wie ältere Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen, sagte er. „Daher müssen die Menschen weiterhin Vorsichtsmaßnahmen treffen und sich impfen lassen, um ihr Immunsystem zu stärken“, forderte er. „Die Menschen sollten Abstand halten, sich häufig die Hände waschen und Masken tragen, wenn sie mit anderen zusammen sind“, so Dr. Kiattiphum.

Chakrarat Pittayawonganon, Direktor der Abteilung für Epidemiologie im Ministerium für Seuchenkontrolle, sagte am Montag (11. Juli 2022), dass die nationale Covid-19-Warnstufe auf Stufe 2 beibehalten wird, obwohl in einigen Provinzen steigende Fallzahlen gemeldet wurden.

Während der langen Ferienzeit sind Reisen und Tourismus notwendig, um die Wirtschaft anzukurbeln, obwohl den Menschen geraten wird, weiterhin persönliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, sagte Dr. Chakrarat. Die Infektionen werden laut Dr. Chakrarat höchstwahrscheinlich in Bangkok und den umliegenden Provinzen und Großstädten beginnen, bevor sie sich auf kleinere Städte ausbreiten. „Die langen Urlaubszeiten in den nächsten Monaten könnten daher ein weiterer Faktor sein, der zu einer schnelleren Ausbreitung der Krankheit in andere Provinzen beiträgt“, so Dr. Chakrarat. „Je schneller sich die Infektionen ausbreiten, desto höher sind die Raten der Lungenentzündung, was zu einer Überlastung der Krankenhausbetten und der Medikamentenvorräte führt. Wir müssen deshalb die Infektionen eindämmen“, fügte er hinzu.

In mehreren Provinzen haben die Infektionen nach Aussage von Dr. Chkrarat stark zugenommen, die Fälle von Lungenentzündungen nehmen zu, die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt und die Bettenbelegung ist hoch. Er sagte weiter, dass es eine Reihe von Kriterien für die Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus gebe. Wenn täglich mehr als 4.000 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, kann die am 23. Juni 2022 aufgehobene Pflicht zum Tragen von Masken wieder in Kraft gesetzt werden. Am Montag (11. Juli 2022) wurden jedoch nur 1.811 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, was noch unter dem Kriterium liegt.

Wenn die Zahl der Patienten, die an Beatmungsgeräten hängen, auf 400 bis 500 pro Tag ansteigt und die Zahl der Todesfälle 40 pro Tag übersteigt, werden die Eindämmungsmaßnahmen ebenfalls verstärkt, informierte Dr. Chakrarat. Supakit Sirilak, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Wissenschaften, sagte gestern (11. Juli 2022), dass die Fälle von BA.4 und BA.5 in Bangkok in den letzten vier Wochen stetig zugenommen hätten. Er führte fort, dass BA.4- und BA.5-Infektionen in anderen Provinzen allmählich zugenommen hätten. „BA.4- und BA.5-Infektionen begannen, BA.1 und BA.2 langsam zu überholen (...), BA.4 und BA.5 waren in Bangkok weiter verbreitet als in anderen Provinzen“, informierte Dr. Supakit. „Aber natürlich beginnt eine solche Situation in Bangkok und breitet sich von dort aus allmählich auf andere Gebiete außerhalb der Hauptstadt aus“, erläurte er.

Was den Schweregrad von BA.4 und BA.5 betrifft, so sagte er, dass mehr als die Hälfte der 13 Patienten mit schwerer Lungenentzündung, darunter auch Todesfälle, in Bangkok diese beiden Untervarianten aufwiesen. Dr. Supakit sagte jedoch, dass noch nicht feststehe, ob die Symptome der Untervarianten schwerer seien, da die Zahl der entnommenen Proben noch begrenzt sei und Hunderte von Proben benötigt würden, bevor eine Aussage getroffen werden könne.

Das Gesundheitsministerium hat die Krankenhäuser zwischenzeitlich aufgefordert, Proben von Patienten mit Lungenentzündung für weitere Analysen zu sammeln, so Dr. Supakit.