PHUKET: Eine russische Urlauberin kam am Freitag beim Baden am Patong Beach mit einer Feuerqualle in Berührung und erlitt eine schmerzhafte Wunde an ihrem Bein.

Am Strand stationierte Rettungsschwimmer leisteten der Frau erste Hilfe, die sich jedoch weigerte, ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung aufzusuchen. Badegästen, die in Kontakt mit einer Feuerqualle kommen, raten die Wächter des Strandes, Essig oder Meerwasser auf die betroffene Körperstelle zu schütten, um die Schmerzen zu lindern, auf keinen Fall jedoch frisches Wasser. Allergisch anfällige Personen sollten umgehend einen Arzt aufsuchen. Als Feuerqualle werden generell Quallenarten bezeichnet, die infolge der Entladung der Nesselkapseln durch Berührung – insbesondere der Tentakeln – beim Menschen an der Haut verbrennungsartige, schmerzhafte Verletzungen hervorrufen.