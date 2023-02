PHUKET: Motorrad rasende Touristen sorgen in Thailand wieder einmal für ein öffentliches Ärgernis, diesmal in Patong auf der Insel Phuket im Süden des Landes, berichtet das Nachrichtenportal The Thaiger.

Die Polizei hat am Mittwochabend (8. Februar 2023) eine große Gruppe französischer Motorradfahrer in Patong festgenommen. Die Aufnahmen der Raser verbreiteten sich auf den lokalen Social-Media-Plattformen und sorgten für Empörung unter den Anwohnern.

Die Anwohner beschwerten sich über die häufigen nächtlichen Ruhestörungen durch die Raser und wiesen darauf hin, dass sie möglicherweise eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen darstellten. Die meisten Fahrer trugen auch nicht die nach thailändischem Recht vorgeschriebenen Motorradhelme, fügten die Anwohner hinzu.

Der Polizeichef von Patong, Oberst Sujin Nilbodee, wies die Verkehrspolizei von Patong an, gegen die Raser vorzugehen. Daraufhin nahmen die Polizisten 20 der Raser fest und brachten sie zur weiteren Verfolgung auf die Polizeistation von Patong, berichteten lokale Medien.

Es wird wohl niemanden überraschen, dass die Raser in Patong im Urlaub waren. Die Namen der Raser wurden den Medien nicht mitgeteilt, und sie gaben keine öffentliche Erklärung zu ihren Handlungen ab.

Polizeioberst Sujin erklärte, dass Motorradvermieter Touristen davor warnen sollten, sich nicht an illegalen Rennen auf den Straßen zu beteiligen und die Öffentlichkeit zu belästigen. Die Verkehrspolizei von Patong wird ihre Patrouillen verstärken, um solches Verhalten in der Gegend zu überwachen und zu unterbinden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Motorradrennfahrer in Thailand für Aufsehen sorgen.

Zwischen Juni und August letzten Jahres verwandelten Rowdys aus dem Nahen Osten mehrere Straßen in Pattaya in Rennstrecken. In der Nähe der Second Pattaya Road kamen sie den Einwohnern von Pattaya und anderen Autofahrern in die Quere, indem sie sich nachts ein Rennen auf der Soi 18 lieferten. Ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt eine große Gruppe von Bikern, die durch die Gegend rast.

Ein junger Mann aus Kuwait, der angeblich in Pattaya Motorradrennen fuhr, verlor bei einem Unfall seinen Mittelfinger.

Am 22. August verhaftete die Polizei in Pattaya 16 Fahrer aus dem Nahen Osten und beschlagnahmte 43 Motorräder.