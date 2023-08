PATTAYA: Die Planktonblüte vor der Küste der Insel Koh Lan nahe Pattaya sorgt für Aufsehen. Das Meer erstrahlt an fünf verschiedenen Stellen in einem ungewöhnlichen trübgrünen Farbton. Die Meldung darüber wurde von der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen am Montag (31. Juli 2023) bekanntgegeben. Erste Sichtungen des Phänomens wurden bereits am vergangenen Samstag (29. Juli 2023) rund um die Insel vor der Küste von Pattaya in der Provinz Chonburi gemacht.

Besucher, die das verlängerte Wochenende auf Koh Lan verbrachten, klagten auf Social-Media-Plattformen wie Facebook über die Beeinträchtigung ihres Urlaubserlebnisses durch das ungewöhnliche Erscheinungsbild des Meeres. Besonders betroffen sind die Bootsroute zwischen Koh Lan und Süd-Pattaya sowie die Strände Na Ban, Ta Waen, Tian und Koh Sak.

Das Ministerium veröffentlichte eine Liste der betroffenen Orte auf seiner Webseite und erklärte, dass die Planktonexplosion größtenteils auf Abwässer in Verbindung mit Regen zurückzuführen sei. Durch den Regen wurden Schlamm und Schadstoffe ins Meer gespült, was wiederum das Wachstum des Planktons begünstigte.

Die Behörden sind in Alarmbereitschaft und beobachten die Situation rund um die Insel genau. Die Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen, aktiv zur Lösung des Problems beizutragen, indem Anwohner, Touristen und Fischer darauf achten, keinen Müll und keine Abwässer ins Meer gelangen zu lassen. Nur so könne eine weitere Verschlechterung der Lage verhindert werden.