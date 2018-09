Written by: Björn Jahner | 02/09/2018

PATTAYA: Erneut suchten städtische Beamte und Mitarbeiter des Umweltministeriums den Strand in Jomtien auf, um Touristen zu warnen, dass nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen geraucht werden darf.

Vorausgegangen waren Medienberichte, in denen über Verschmutzungen durch achtlos entsorgte Zigarettenstummel an den Stränden der Touris­tenmetropole berichtet wurde und dass keine Kontrolleure in Sichtweite wären. Nach einem Rundgang und aufklärenden Gesprächen mit den Badegästen, kehrten die Beamten zurück ins Rathaus und erklärten den Strand für Rauchfrei.



Gemäß einer Liegestuhlvermieterin beachte der Großteil der Besucher das Rauchverbot. Einige würden sich jedoch immer noch über das Verbot hinwegsetzen, selbst, nachdem in den Raucherzonen bereits Sitzmöglichkeiten für sie geschaffen wurden. Auch ein Speedboat-Betreiber berichtet, dass immer noch viele Ausflügler, die nach Koh Larn übersetzen möchten, ungeniert am Strand rauchen. Selbst dann, wenn sie von ihren Reiseleitern auf das drohende Bußgeld in Höhe von 100.000 Baht hingewiesen werden.



Nach Aussage des leitenden Vollzugsbeamten des Verwaltungsdistrikts Banglamung, Pol. Maj. Jeerawat Sukontasap, seien seine städtischen Kontrolleure jedoch nicht dazu berechtigt, diesen hohen Strafbetrag einzufordern. Sie können Urlauber lediglich wegen der Verletzung der Sauberkeitsvorschriften der Stadt mit 2.000 Baht zur Kasse bitten. Zur Erhebung der deutlich höheren Geldstrafen sind ausschließlich Beamte des Amts für Meeres- und Küstenressourcen befugt, erklärt Jeerawat und fügt hinzu, dass Urlauber beim ersten Fehlvergehen ohnehin erstmal nur verwarnt werden.