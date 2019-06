Urlaub während der Monsunzeit

Von: Björn Jahner | 30.06.19

THAILAND: Verständlich, dass Urlauber in ihrer schönsten Zeit des Jahres keineswegs im Regen stehen möchten. Besonders Erstbesucher sind oftmals überfordert ín der Einschätzung der regional unterschiedlichen Wetterbedingungen. So erreichen die FARANG-Redaktion jedes Jahr auf ein Neues Anfragen aus der Leserschaft, ob sie von einem Thailand-Aufenthalt in der Monsunzeit abraten würde oder nicht. Wir verraten Ihnen, mit welchen Wetterbedingungen man in den populärsten Touristenzielen in der Regenzeit rechnen muss.