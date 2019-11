Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.19

BANGKOK: Ein Urlaub in beliebten thailändischen Badeorten kostet Europäern ebenso viel oder sogar mehr als in Griechenland, Italien, Spanien, der Türkei und Ägypten – weil bei diesen Reisezielen hohe Flugkosten entfallen.

Nach Angaben der Diethelm Travel Group belaufen sich die Kosten für ein Fünf-Sterne-Resort auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Samet für ein Standardzimmer, einschließlich amerikanischem Frühstück, mittlerweile auf rund 500 US-Dollar pro Nacht. Die Ausgaben für ein Fünf-Sterne-Strandresort in Griechenland, Italien und Spanien seien vergleichbar und in der Türkei oder in Ägypten mit rund 350 US-Dollar pro Nacht niedriger. Skift.com gibt an, dass die Preise für Reisen nach Thailand bereits jetzt mit Ausgaben in einem Bergresort in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergleichbar sind, bei 450 US-Dollar pro Zimmer im Juli / August, der Hochsaison für Europäer. Diethelm, einer der ältesten und größten Inbound-Reisespezialisten Thailands, führt ein regelmäßiges Preis-Benchmarking durch und teilt die neuesten Zahlen mit dem Reiseblog Skift.

Der Bericht besagt weiter, dass ein thailändischer Ferientag in den letzten fünf Jahren um 30 Prozent in US-Dollar und um 40 Prozent in Euro gestiegen ist, was auf die Neuausrichtung der Währungen und die derzeitige Beliebtheit des Baht bei internationalen Investoren zurückzuführen ist. Diethelms Konzernchef Stephan Roemer sagt, „Hotels in den bekannten Urlaubsgebieten in Thailand sind teurer als vergleichbare Resorts in Europa. Ich befürchte mittel- bis langfristig negative Auswirkungen insbesondere für den Freizeitmarkt in Thailand.“

Laut Ruth Landolt, General Managerin von Asia365, einem in Zürich ansässigen Reiseveranstalter, der maßgeschneiderte Reisen nach Asien im deutschsprachigen Raum anbietet, kehren einige ihrer langjährigen Kunden nicht mehr nach Thailand zurück. „Einige Hotels haben ihren Gästemix verschoben und verkaufen einen größeren Prozentsatz auf dem chinesischen Markt. Daher kann sich die Atmosphäre im Hotel dahingehend ändern, dass Kunden uns mitteilen, dass sie nicht mehr zurückkehren werden. Dies ist ein sehr wichtiges Thema.“

Landolt verzeichnete im vergangenen Sommer einen „zweistelligen Rückgang" im Geschäft mit Thailand. Das Wintergeschäft sehe allerdings gut aus. Thailand habe immer noch viele Orte mit Wettbewerbsvorteilen, und diejenigen Hotels, die ihre Preise beibehalten hätten, litten viel weniger, während diejenigen, die nicht zugehört und ihre Preise erheblich erhöht hätten, jetzt mit manchmal verrückten Preissenkungen auf den Markt kämen. Das Geschäft mit Phuket und Koh Samui sei im Jahresvergleich rückläufig, was europäische Reiseanalysten eher auf eine Überentwicklung und „Über-Vertrautheit“ als auf den Brexit oder den hohen Baht zurückführten.