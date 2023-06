Urlaub in Thailand immer beliebter

Von: Björn Jahner | 12.06.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) teilte mit, dass Thailands Tourismuseinnahmen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 959 Milliarden Baht erreichten, wobei fast zwei Drittel des Gesamtbetrags auf internationale Besucher entfielen. Die Behörde geht davon aus, dass die Tourismuseinnahmen bis Ende 2023 2,38 Billionen Baht erreichen werden, was etwa 80 Prozent der 3 Billionen Baht aus dem Jahr 2019 entspricht.

Auf einer Pressekonferenz erklärte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn, dass thailändische Touristen 360 Milliarden Baht bei fast 100 Millionen Inlandsreisen erwirtschafteten, während internationale Touristen bei 10,56 Millionen Reisen Einnahmen von 599 Millionen Baht generierten. Er sagte, dass das Land im vergangenen Monat 1,97 Millionen ausländische Besucher willkommen hieß, von denen die meisten aus Malaysia kamen, gefolgt von China, Indien, Südkorea und Laos.

Auch Thapanee Kiatphaiboon, stellvertretende TAT-Gouverneurin für den Inlandsmarkt, äußerte sich optimistisch für den Rest des Jahres. Sie erklärte, dass die TAT hofft, in den nächsten sieben Monaten mindestens 25 Millionen internationale Touristen begrüßen zu können, wobei in den letzten drei Monaten dieses Jahres ein Anstieg der Besucherzahlen erwartet wird.

Nach Aussage der stellvertretenden TAT-Gouverneurin will die Tourismusbehörde in der zweiten Jahreshälfte neue Kampagnen starten, die sich auf subkulturelle Themen wie Sternbeobachtungsrouten und Ausflüge für Tierliebhaber konzentrieren.

Die TAT unterstützt die Provinzen auch bei der Präsentation ihrer einzigartigen Kunst, Kultur und touristischen Attraktionen, damit mehr Besucher angezogen werden und eine Überfüllung in den wichtigsten Tourismuszielen wie Bangkok, Chiang Mai und Phuket verringert wird. Im Jahr 2024 will die TAT 30 bis 35 Millionen internationale Besucher begrüßen, so der ehrgeizige Plan.