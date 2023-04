PATTAYA: Nur ein Jetski war in den Unfall verwickelt, der am Montagabend (24. April 2023) am Strand von Süd-Pattaya das Leben des Fahrers und seines siebenjährigen Beifahrers forderte, und nicht zwei, wie zunächst angenommen, bestätigte ein hoher Marinebeamter.

Es stellte sich auch heraus, dass der kleine Junge vor dem Fahrer saß, der ihm das Fahren beibrachte. Der Jetski wurde von den Wellen getroffen und kippte um.

Der Fahrer ertrank. Er trug seine Schwimmweste nicht. Er hatte sie dem Jungen zum Anziehen gegeben. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Der Besitzer wurde wegen des Betriebs eines Jetskis ohne Lizenz zu einer Geldstrafe von 10.000 Baht verurteilt, und weitere 10.000 Baht für einen zweiten Jetski ohne Lizenz, der nach dem Unfall zu Hilfe eilte.

Der Fahrer des zweiten Jetskis, ein Mann indischen Aussehens, hatte den Strand verlassen, bevor die Polizei eintraf, und wurde zum Verhör gesucht. Dies stellte sich später als falsch heraus.

Ekkarat Khantharo, Direktor des Marineamts von Pattaya, sagte am Dienstagnachmittag (25. April 2023), dass eine erste Untersuchung ergeben habe, dass kein zweiter Jetski beteiligt gewesen sei. Er äußerte sich, nachdem er den Besitzer des Jetskis am Dienstag verhört hatte.

Bei der Befragung hatte der Bootseigentümer, der nicht identifiziert wurde, gesagt, dass ein Angestellter den Jetski gefahren habe, den er in Suphan Buri für 50.000 Baht gekauft hatte und für den er noch keine Betriebserlaubnis beantragt hatte.

Der Angestellte fuhr mit dem Jetski hinaus, um dem Jungen eine 15-minütige Fahrt zu ermöglichen und 500 Baht zu verlangen. Der Junge saß vor dem Fahrer. Der Jetski traf auf Wellen und kippte um, was zum Tod des Fahrers führte, der zu diesem Zeitpunkt keine Schwimmweste trug. Der Junge, der eine Schwimmweste trug, wurde ins Meer geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Ein anderer Jetski desselben Betreibers eilte zu Hilfe.

Der Marinechef von Pattaya teilte mit, dass der Besitzer eine Geldstrafe von 10.000 Baht für die Benutzung eines nicht lizenzierten Jetskis und weitere 10.000 Baht für den zweiten Jetski, der zu Hilfe kam, zahlen musste, da dieser ebenfalls nicht lizenziert war.

Der Polizei wurde zunächst gegen 19.00 Uhr mitgeteilt, dass zwei Jetskis im Meer vor dem südlichen Ende des Strandes von Pattaya in der Nähe der Walking Street zusammengestoßen waren.

Thailändische Medien berichteten, dass die Großeltern des toten Jungen ihn zu einem Besuch nach Pattaya mitgenommen hätten. Sie hatten einen Jet-Ski-Fahrer für 500 Baht angeheuert, um mit dem Jungen eine Fahrt zu unternehmen und die Schönheit des Strandes vom Wasser aus zu betrachten. Der Unfall ereignete sich etwa 30 Meter vom Ufer entfernt.

Das Marineministerium hatte zuvor angeordnet, den Jetskibetrieb um 18.00 Uhr einzustellen, um Unfälle zu vermeiden, aber einige Betreiber ignorierten die Frist, berichtete die Thai News Agency.

Der Junge, Pathomporn P., 7, wurde von den Jetski-Betreibern aus dem Wasser geborgen. Er wurde schwer verletzt, unter anderem mit einem gebrochenen Kiefer, und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Der Fahrer des Jetskis, Pornsuphan P., 35, wurde ertrunken aufgefunden und von den Rettungskräften nach einer 30-minütigen Suche gefunden.

Zeugen berichteten zuvor, dass ein zweiter Jetski beteiligt war, dass der Fahrer ein indisches Aussehen hatte und dass er sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernte und verschwand.

Die Polizei untersuchte Aufnahmen von Sicherheitskameras am Unfallort, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Das Marineministerium bestätigte am Dienstagnachmittag, dass ein Mann zu dem Unfall befragt wurde. Später wurde bestätigt, dass es sich bei diesem Mann um den Besitzer des Jetskis handelt. Ein zweiter Jetski oder ein zweiter Fahrer war nicht involviert.