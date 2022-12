Von: Björn Jahner | 30.12.22

PATTAYA: Ein Norweger wurde von der Polizei zu einer Geldstrafe von 5.000 Baht verurteilt, weil er zu später Stunde am Straßenrand in der Innenstadt von Pattaya Geschlechtsverkehr mit einer bisher noch unidentifizierten Thailänderin hatte.

Der Vorfall, an dem eine 150 bis 160 cm große thailändische Frau beteiligt war, ereignete sich am 26. Dezember 2022 gegen 04.00 Uhr an der Chumsai-Kreuzung in Zentral-Pattaya und wurde von Überwachungskameras und von einem unfreiwilligen Augenzeugen per Handy gefilmt.

Auf die Frage nach der Identität seiner Partnerin, mit der er sich an einem Strommast vergnügte, antwortete der Norweger, dass er betrunken gewesen sei und sich an nichts erinnern könne.

Oberst Kulachart Kulachai, der Leiter der Polizeistation Pattaya, und seine Beamten der Touristenpolizei fanden den Norweger in einem Hotel an der Pattaya Third Road.

Er wurde für ein Verhöhr auf die Polizeistation abgeführt und später zu einer Strafzahlung von 5.000 Baht verurteilt. Das thailändische Nachrichtenportal „Sanook“ berichtete, dass die Polizei von Pattaya immer noch auf der Suche nach der Frau ist, mit der sich der Mann in der Öffentlichkeit vergnügt hatte.