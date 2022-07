Foto: The Nation

BANGKOK: Fast alle Landesteile werden bis Donnerstag von heftigem Regen und starkem Wind heimgesucht, warnte das thailändische Meteorologische Amt am Sonntag.

Die Wetterbehörde erklärte, dass ein starker Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand sowie ein Monsuntrog über dem Südchinesischen Meer vereinzelte schwere bis sehr schwere Regenfälle in fast allen Teilen des Landes bringen wird.

„Die Menschen sollten sich auf schwere Wetterbedingungen einstellen, die Sturzfluten verursachen und Flussufer brechen können. Auch bei Gewitterschauern ist Vorsicht geboten“, so die Behörde.

Das Meteorologische Amt warnte außerdem, dass starke Winde in der oberen Andamanensee bis zu 4 Meter hohe Wellen verursachen werden, die bei Gewittern sogar noch höher sein können. Für die untere Andamanensee wurden 3 Meter hohe Wellen und für den oberen Golf über 2 Meter hohe Wellen vorhergesagt.

„Schiffführer sollten Vorsicht walten lassen und sich vor Gewitterschauern in Acht nehmen. Kleine Boote in der Andamanensee sollten vom 10. bis 14. Juli vor Anker bleiben“, heißt es in der Unwetterwarnung.

Es wird empfohlen, den Wetterbericht online auf http://www.tmd.go.th genau zu verfolgen. Auskünfte erhält man über die Hotline 1182 oder unter der Rufnummer 02-399.4012-13.