BANGKOK: Die Bewohner Bangkoks, anderer zentralthailändischer Provinzen sowie der östlichen und südlichen Regionen des Landes werden darauf hingewiesen, dass sie vom 22. bis 24. November 2022 aufgrund einer sich verstärkenden Tiefdruckzelle mit starken bis sehr starken Regenfällen rechnen müssen.

Das Meteorologische Amt teilte am Freitag (18. November 2022) mit, dass ein Tiefdruckgebiet, das sich über der Küste von Borneo abzeichnet, auf das Südchinesische Meer zusteuert und sich auf seinem Weg zur Südspitze der vietnamesischen Halbinsel und in den Golf von Thailand verstärkt.

Die Meteorologen sagen voraus, dass der Sturm im südlichen Teil der zentralen Region Thailands, einschließlich Bangkok, schwere bis sehr schwere Regenfälle bringen wird.

Die Wetterbehörde warnte auch vor möglichen Sturzfluten am Fuße der Berge und Überschwemmungen in niedrig gelegenen Gebieten in der Nähe von natürlichen Wasserläufen während dieses Zeitraums.

Sowohl für die Andamanensee als auch für den Golf von Thailand werden von Montag bis Donnerstag raue See und starke Winde vorhergesagt, mit 2 bis 3 Meter hohem Seegang im Golf von Thailand bis Surat Thani und mehr als 3 Meter Seegang in der Andamanensee nördlich von Phuket.