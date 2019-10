Unwetterwarnung für den Süden

THAILAND: Für alle südlichen Provinzen hat das Meteorologische Amt eine Sturmwarnung herausgegeben. Bis Samstag wird in der Region strömender Regen vorhergesagt.

Die Sturmwarnung gilt für alle 14 südlichen Provinzen und für Prachuap Khiri Khan. Die Bevölkerung muss sich auf Sturzfluten und Hochwasser einstellen. In der Provinz Songkhla wurden alle Distrikte wegen Überschwemmungen in Alarmbereitschaft versetzt. Heftige Winde entwurzelten Bäume im Distrikt Na Mom, und starker Regen hat einige Gebiete in Hat Yai unter Wasser gesetzt. Der Gouverneur von Surat Thani, Witchawut Jinto, erteilte den Marinebeamten die Genehmigung, Booten und Schiffen den Verbleib im Hafen zu befehlen, um die Sicherheit der Passagiere wegen der rauen See zu gewährleisten. Alle Passagiere im Fährverkehr zwischen Festland und Inseln müssen Schwimmwesten anlegen.