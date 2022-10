BANGKOK: Zwölf Provinzen im Nordosten des Landes könnten von Überschwemmungen betroffen sein, warnte das Meteorologische Amt am Donnerstag.

Die Wetterbehörde gab eine Warnung heraus, in der es hieß, dass eine aktive Tiefdruckzelle von den oberen Philippinen zum Südchinesischen Meer gezogen ist und sich voraussichtlich verstärken wird, wenn sie am Donnerstag und Freitag in Vietnam landet.

Dies wird dem Nordosten, dem Osten und der Zentralregion – einschließlich Bangkok und Umgebung – am Freitag und Samstag mehr Regen bringen, so die Vorhersage der Behörde.

Darüber hinaus könnten die nordöstlichen Provinzen Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Mukdahan, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani von Starkregenfällen heimgesucht werden.

Die Behörde warnte die von den Unwettern betroffenen Menschen vor Sturzfluten und Überschwemmungen, insbesondere diejenigen, die an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserläufen und im Tiefland leben. Aktuelle Unwetterwarnungen werden online vom Meteorologischen Amt bekanntgegeben sowie unter der Hotline 1182 genau.