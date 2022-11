BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnt vor sehr heftigen Regenfällen und starken Winden im Norden des Landes von Mittwoch bis Sonntag (30. Nov.–4. Dez.). Das Unwetter werde mit einem plötzlichen Temperaturabfall einhergehen, hieß es weiter.

Die Meteorologen rieten den Menschen, angesichts des plötzlichen Wetterumschwungs auf ihre Gesundheit zu achten.

„Die Menschen sollten sich vor schweren Unwettern in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, vor allem in den Gebirgsausläufern, in der Nähe von Wasserläufen und in niedrig gelegenen Gebieten“, hieß es.

Die Temperatur wird im Nordosten um 3 bis 5 °C und im Norden, Osten und in der Mitte, einschließlich Bangkok, um 2 bis 3 °C sinken, so das Meteorologische Amt.

Das Wetteramt teilte weiter mit, dass auch in sieben Provinzen im Süden ab Freitag (2. Dezember) mit heftigen Regenfällen gerechnet werden muss. Betroffen sein werden die Provinzen Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat.

Am Samstag und Sonntag wird es in Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun heftige Regenfälle geben, warnten die Wetterexperten.

Im südlichen Golf von Thailand muss mit drei Meter Seegang gerechnet werden, bei Gewittern noch höher, und im nördlichen Teil des Golfs mit zwei Meter Seegang. Das Meteorologische Amt warnte, dass kleine Boote im südlichen Golf am Samstag und Sonntag (3.–4. Dez.) die Häfen nicht verlassen sollten.