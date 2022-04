BANGKOK: Das Meteorologische Amt (TMD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für den Zeitraum vom 29. April bis 5. Mai 2022 herausgegeben.

Thailand befindet sich derzeit in der Phase kurz vor dem Südwestmonsun, dem Übergang von der heißen Jahreszeit in die Regenzeit.

Typisch für diese Wetterperiode sind wechselnde Windströmungen: Während morgens bis zum späten Vormittag Süd- oder Südostwind vorherrscht, weht der Wind am Nachmittag und in der Nacht aus südwestlicher Richtung.

Süd- und Südostwinde sorgen für Feuchtigkeit aus dem Golf von Thailand an Land, was in einigen Gebieten zu Gewittern führt. In der Zwischenzeit werden östliche und südöstliche Winde die Feuchtigkeit über den Golf von Thailand und in den Süden treiben, woraus ebenfalls vereinzelte Gewitter resultieren.

Das TMD riet den Menschen, sich in den betroffenen Gebieten auf schwere Gewitter vorzubereiten, während diejenigen, die im Freien arbeiten, sich vor einem Hitzeschlag in Acht nehmen sollten.

Die Behörde wies auch darauf hin, dass an manchen Tagen mit sehr hohen Temperaturen gerechnet werden muss, da es zu zahlreichen Windströmungen kommen kann. Die Dauer der Regenfälle hängt von der jeweiligen Windrichtung ab.