THAILAND: Ein schwerer Sturm hat am Montagabend in der Provinz Kamphaeng Phet über 300 Häuser teils schwer beschädigt.

Das Unwetter wütete in sieben Bezirken. Auch in der Provinz Phitsanulok hinterließ ein Sommersturm am Montagabend eine Spur der Verwüstung In vier Bezirken wurden Häuser abgedeckt, Bäume und Strommasten umgeknickt. Allein in der Stadt Phitsanulok beschädigte der Sturm über 30 Häuser.