Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.19

SATUN: Unwetter haben am Samstag in der südlichen Provinz Satun mindestens 205 Häuser teils schwer beschädigt. Viele Bäume wurden entwurzelt und machten Straßen unpassierbar.

Der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda hat allen Polizeieinheiten befohlen, voll ausgestattete mobile Einheiten in die am stärksten betroffenen Gebiete zu schicken, um der Bevölkerung zu helfen und umgestürzte Bäume von den Straßen zu entfernen. Polizeistationen in vier Bezirken fungieren als Notunterkünfte für obdachlose Sturmopfer. Dort werden auch Speisen und Trinkwasser verteilt. Aus Sicherheitsgründen wurde den Reiseveranstaltern geraten, Touristenreisen zu Inseln und Wasserfällen in der Provinz einzustellen.

Die Meteorologische Abteilung hat am Sonntag erneut vor starkem Regen und heftigen Winden in den südlichen und östlichen Provinzen Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang, Satun, Chanthaburi und Trat gewarnt. In der Andamanensee und im Golf von Thailand werden bis zu vier Meter hohe Wellen erwartet. Kleinere Schiffe und Boote sollten nicht auslaufen.