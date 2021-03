Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.21

KHON KAEN/NAKHON RATCHASIMA: Sommerstürme haben am Sonntagnachmittag Häuser und Tempel in zwei Dörfern des Bezirks Chonnabot in der Provinz Khon Kaen und weitere Gebäude in Nakhon Ratchasima teil schwer beschädigt.

Die stellvertretende Bezirksleiterin Duanpen Noramat von Chonnabot beschrieb den Sturm als den stärksten seit mehreren Jahrzehnten. Er traf das Gemeindegebiet gegen 15.30 Uhr. 357 Häuser wurden teils erheblich beschädigt. Drei Tempel wurden vom Unwetter ebenfalls schwer getroffen. Im Wat Pho Srisa-ard wurde eine Seite der Tempelmauer von umgestürzten Bäumen umgerissen. Es gab nach Behördenangaben keine Todesopfer oder Verletzten.

Die 59-jährige Riab Tukaew berichtete, dass sie sich mit ihrem Mann und ihren Enkelkindern im Erdgeschoss ihres zweistöckigen Hauses aufhielten, als der Sturm losbrach. Ein heftiger Wind blies eine Metalldachplatte nach der anderen weg. Der Sturm dauerte etwa 30 Minuten, und dann hatte das Haus kein Dach mehr.

In der Provinz Nakhon Ratchasima traf am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Hagelsturm vier Dörfer im Bezirk Khon Buri. Es wurden Schäden an etwa 30 Häusern, einigen Scheunen und einem Tempel gemeldet. Laut Phra Khru Boonsueb, Abt des Wat Narak Oraphim, verursachte der 20-minütige Sturm schwere Schäden an der Predigthalle und an zwei Wohnhäusern für Mönche