Von: Björn Jahner | 03.02.19

TRANG: Die preisgekrönte „Trang Underwater Wedding Ceremony“ feiert vom 12. bis 14. Februar ihr 23. Bestehen. Im Laufe der Jahre hat sich die Unterwasserhochzeit in Trang zu einer der erfolgreichsten internationalen Veranstaltungen in Thailand entwickelt.

Liebespaaren aus der ganzen Welt, die dem Meer recht angetan und auf der Suche nach einer unvergesslichen Hochzeit waren, ist es zu verdanken, dass die zuvor nahezu unbekannte Südprovinz mit großem Erfolg auf die touristische Landkarte katapultiert wurde und heutzutage den Ruf als eine der schönsten Badedestinationen des Landes besitzt. Gleichzeitig wurde das Bewusstsein für den Schutz des maritimen Lebensraumes und der Korallenriffe erhöht.



Privates Liebesglück als Aufhänger für ein Festival für alle

Auch in diesem Jahr werden sich am Valentinstag wieder bis zu 20 Heiratswillige etwa acht Meter unter dem Meeresspiegel sowie in Gesellschaft bunter und exotischer Meeresbewohner das Jawort geben, um nach der Zeremonie im Hafen der Ehe wieder aufzutauchen. Abgerundet wird das dreitägige Fest der Liebe mit kunterbunten Paraden, kulturellen Darbietungen und Konzerten in Trang, bei denen gewiss wieder die ganze Stadt auf den Beinen ist. Infos: www.tatnews.org.