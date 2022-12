Von: Björn Jahner | 22.12.22

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Königlich Thailändische Marine (RTN) hat am Donnerstag (22. Dezember 2022) den Einsatz einer Seafox-Unterwasserdrohne aufgenommen, die Aufnahmen vom Meeresboden an der Untergangsstelle der HTMS Sukhothai im südlichen Golf von Thailand macht. Mit den Aufnahmen soll die Ursache des Untergangs in Erfahrung gebracht werden.

Das Kriegsschiff war am Sonntag (18. Dezember 2022) etwa 20 Seemeilen vor der Provinz Prachuap Khiri Khan gesunken, nachdem es von vier Meter hohen Wellen und starkem Wind umgeworfen worden war. Das Schiff erlitt einen Motorschaden, als es Wasser aufnahm.

Die seit 1987 im Einsatz befindliche Korvette US-amerikanischer Bauart hatte 105 Militärangehörigen an Bord.

Bislang wurden die Leichen von sechs Marinesoldaten aus dem Wasser gefischt und zur Autopsie gebracht, während die Suche nach 23 vermissten Besatzungsmitgliedern weitergeht.

Am Donnerstagmorgen teilte die RTN mit, dass die Drohne bei optimalen Wetter- und Seebedingungen im Laufe des Tages gestartet werden soll. Die RTN geht davon aus, dass die unbemannte Drohne ein Gebiet von 3 bis 4 Quadratseemeilen auf dem Meeresboden abdecken kann, sofern das Wasser nicht zu schlammig ist.

Das RTN erwartet, dass die von der Unterwasserdrohne gesammelten Bilder schnell Aufschluss darüber geben werden, warum das Kriegsschiff gesunken ist.

Die Such- und Rettungsaktion wurde am Donnerstag fortgesetzt, wobei die Marine sechs Schiffe, zwei Dornier-Amphibienflugzeuge, zwei Rettungshubschrauber und ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) entsandte, um das Gebiet um die Stelle, an der die Sukhothai gesunken war, abzusuchen. Auch die Königliche Thailändische Luftwaffe beteiligte sich mit einem Flugzeug und einem Hubschrauber an den Suchmaßnahmen.