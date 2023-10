BANGKOK: Thailändische Arbeitnehmer, die vom Konflikt zwischen Israel und Hamas betroffen sind, werden Unterstützung erhalten, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen und für ihre Familien sorgen können, sagte der Staatssekretär im Arbeitsministerium, Phairoj Chotikasatien, am Montag (16. Oktober 2023).

Er erklärte, dass das Ministerium die thailändischen Arbeiter auf der Grundlage der folgenden Richtlinien unterstützt: Arbeitnehmer, die unter den Fonds zur Unterstützung von Arbeitnehmern im Ausland fallen, erhalten nach ihrer Ankunft in Thailand 15.000 Baht pro Person.

Das Arbeitsministerium wird denjenigen, die dies wünschen, die Rückkehr nach Israel erleichtern, sobald der Krieg beendet ist. Diejenigen, die nicht zurückkehren wollen, können sich an das Ministerium wenden, um in anderen Ländern zu arbeiten, oder an das Arbeitsministerium, um in Thailand Arbeit zu finden.

Arbeitnehmer können sich landesweit an die Qualifizierungszentren der Provinzen wenden, um eine Ausbildung zu erhalten, die es ihnen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und für ihre Familien zu sorgen.

Die Ministerialrätin für Arbeitsfragen an der Königlich Thailändischen Botschaft in Tel Aviv, Kittana Srisuriya, verhandelt mit den Arbeitgebern über die Auszahlung der restlichen Löhne an die thailändischen Arbeitnehmer.

Phairoj betonte, dass das Arbeitsministerium die Interessen der thailändischen Arbeitnehmer in Israel wahrnimmt und dafür sorgen wird, dass die Heimkehrer Leistungen und rechtlichen Schutz erhalten.