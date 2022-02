Von: Björn Jahner | 28.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Unterspülungen sollen am Samstag zum Einsturz einer Brücke in der Udom Suk Road geführt haben, in deren Umfeld sich zum Zeitpunkt des Unglücks eine Baustelle befand.

Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang erklärte gegenüber der Presse, dass in der Nähe Bauarbeiten am Drainagesystem im Rahmen des Nong-Bon-Entwässerungstunnels im Südosten der Stadt durchgeführt wurden.

Die Brücke über den Khlong Kled zwischen den Bezirken Prawet und Bang Na wurde komplett für den Verkehr gesperrt, nachdem sie am Samstag gegen 16.00 Uhr eingestürzt war und sich ein großer Riss in der Mitte der Straße bildete.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Udom-Suk-Route zur Srinakarin Road unterwegs waren, wurden aufgefordert, die Soi Udom Suk 51 zu nutzen, während Fahrzeuge, die auf de Bangna–Trat Road unterwegs waren, durch die Soi Udomsuk 56 umgeleitet wurden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Wasser das Fundament der Brücke untergraben und zum Einsturz gebracht hatte.