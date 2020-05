Viele Menschen besuchten vor dem Lockdown jeden Tag die Wasser-Lichtshow "Bangkok Illumination" vor dem ICONSIAM-Einkaufszentrum in Bangkok. Foto: DER FARANG/MR

BANGKOK: Der Privatsektor hat die Regierung aufgefordert, ihre Beschränkungen weiter zu lockern, damit Unternehmen, insbesondere aus der Tourismusindustrie, wieder eröffnen können und die eskalierende Arbeitslosigkeit eingedämmt wird.

„Tourismus und Lieferketten sind die am stärksten vom Ausbruch des Virus betroffen. Das führt zu einem Rückgang der Beschäftigung", sagte Thanavath Phonvichai, Präsident der Universität der thailändischen Handelskammer (UTCC). Die jetzt hohe Zahl der Arbeitslosen werde zurückgehen, wenn Unternehmen in diesem Monat wieder eröffnen könnten. Nach Angaben der Handelskammer können bis zu 10 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz aufgrund des Covid-19-Ausbruchs verlieren. In Thailand sind etwa 38 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt.

Laut Thanavath fordert der Unternehmenssektor die Regierung auf, Hilfsmaßnahmen für betroffene Unternehmen zu beschließen, die aufgrund der Covid-19-Krise vorübergehend ihren Betrieb einstellen mussten. Die Maßnahmen umfassen eine Lockerung der Kreditbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen und den Zugang zu neuen Krediten, um ihre Liquidität zu erleichtern und ihre Beschäftigung zu erhalten.

Nach Angaben der UTCC ist der Index für das Geschäftsvertrauen im April auf 32,1 gesunken, gegenüber 37,5 im März, 44,9 im Februar und 45,4 im Januar. Der April-Wert war der niedrigste seit Januar 2018.