Unterkunft von Wanderarbeitern mit Stacheldraht abgeriegelt

NONTHABURI: Wanderarbeiter aus Laos und Myanmar waren geschockt, als sie feststellten, dass ihr Condo mit Stacheldraht abgeriegelt war und sie ohne Erlaubnis ihre Unterkunft nicht verlassen konnten.

Der stellvertretende Gouverneur Nisakorn Wisitsorn-at war mit dem Polizeichef von Bang Yai und 70 Soldaten und Polizisten vor dem siebenstöckigen Wohnhaus erschienen, um die Abriegelung durchzusetzen. Sie brachten Stacheldraht an und richteten einen Kontrollpunkt ein. Ein Dolmetscher erklärte den Wanderarbeitern aus Myanmar und Laos, sie dürften nur mit Erlaubnis das Gebäude verlassen.

Diese außerordentlichen Maßnahmen wurden auf Anordnung des Gouverneurs von Nonthaburi, Sujin Chaichumsak, getroffen, weil die Zahl der Covid-19-Fälle in der Provinz, die an die Hauptstadt Bangkok grenzt, in die Höhe geschnellt war. Das „Pink Condo" und Gebiete von Moo 5 und Moo 6 einschließlich des Marktes Bang Yai waren unter die höchste Stufe der Restriktionen gestellt worden - Rot. Der Rest der Provinz befindet sich in der zweiten oder orangenen Alarmstufe. Bis zum 12. Januar gelten auch im Gebiet von Bang Yai City größere Einschränkungen.