Von: Björn Jahner | 07.06.22

PATTAYA: Den Weltraum erkunden, ohne dafür zu den Sternen fliegen zu müssen, das kann man derzeit im Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya in Naklua, wo noch bis Sonntag, 19. Juni 2022 die unterhaltsame Science-Fiction-Weltraumausstellung „Mission to the Galaxy“ veranstaltet wird.

Die Ausstellung ist insbesondere für Kinder sehr geeignet und ermöglicht den Besuchern eine Reise durch die Galaxie und coole Selfie-Aufnahmen mit herrlich beleuchteten Sternen aus nächster Nähe – einschließlich der Sonne!

Foto: Terminal 21 Pattaya

Für eine intensive Erkundung des Weltraums können die Besucher in Raumanzüge schlüpfen, während sie ein Raumschiff mit modernster VR-Technik steuern.

Die Teilnahme an der „Mission to the Galaxy“ im Einkaufszentrum Terminal21 Pattaya ist kostenlos. Die Ausstellung beinhaltet fünf Aktivitätenwelten – VR Laser, Topography Mapping, Snap The Moon, Dream Mission und Galaxy Coloring. Wer alle fünf Missionen besteht, erhält als Andenken ein „Ticket to the Galaxy“!

Mission to the Galaxy @ Terminal 21 Pattaya (Karte), San Francisco – Floor 3. Mehr auf Facebook.