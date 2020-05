Von: Björn Jahner | 13.05.20

Die Karte zeigt das betroffene Gebiet in Mai Khao (rot), in dem am Mittwoch die Stromzufuhr vorübergehend unterbrochen wird. Foto: PEA

PHUKET: Aufgrund der Verlegungen neuer Hochspannungsleitungen der Provincial Electricity Authority (PEA) wurde am Dienstag in Rassada in den Morgen- und Nachmittagsstunden die Stromversorgung vorübergehend abgestellt.

Die Arbeiten werden am am Mittwoch, 13. Mai in Mai Khao fortgeführt, wo die Einwohner aufgefordert werden, sich darauf vorzubereiten, dass von 09.00 bis 16.30 Uhr die Stromversorgung unterbrochen wird.

Die betroffenen Gebiete in Mai Khao befinden sich entlang der Westseite der Thepkrasattri Road, von der PTT-Tankstelle in Mak Phrok bis nach Baan Ar-Jor.

Die PEA entschuldigt sich für die entstehenden Unannehmlichkeiten und steht betroffenen bei weiteren Fragen oder auftretenden Problemen telefonisch unter der Rufnummer 076-354.379 oder der Hotline 1129 zur Verfügung.