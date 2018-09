SANAA/GENF (dpa) - Seuchen, Hunger, Bomben auf Kinder: Das Drama im Jemen ist beispiellos. Für das Treffen in Genf erwartet niemand einen Durchbruch. Ein Eklat bei der Abreise der Rebellen zeigt, wie schwierig die Lage ist.

Es ist mehr als zwei Jahre her, dass die Kontrahenten im Jemen die vorerst letzten Friedensgespräche im Bajan Palast in Kuwait platzen ließen. Im September 2018 ist das Einzige, was den im Bürgerkrieg zerrissenen Jemen eint, eine beispiellose humanitäre Katastrophe und politischer Stillstand.

Es wird großer Anstrengungen bei den angekündigten Jemen-Gesprächen in der Schweiz bedürfen, um Regierung und Rebellen anzunähern. Ein Erfolg von Genf wäre schon dann erreicht, wenn das eigentlich ab Donnerstag geplante Treffen überhaupt stattfindet. Denn von den Rebellen war zum geplanten Beginn in der Schweiz nichts zu sehen. Die Abreise ihrer Delegation aus dem Jemen verzögerte sich solange, dass die Gespräche nicht wie vorgesehen starten konnten.

Was sich zeitgleich am Flughafen in Sanaa abspielte, erinnerte an Satire: Die den Luftraum kontrollierenden Saudis beteuerten, sie hätten der Delegation der Huthi-Rebellen eine Flugerlaubnis erteilt. Der Chef der Rebellen-Delegation, Mohammed Abdel Salam, sagte dagegen, man habe gar kein Flugzeug, dem die Militärkoalition eine solche Erlaubnis geben könnte.

Quellen am Flughafen berichteten unterdessen, dass die Aufständischen ein UN-Flugzeug ablehnten und lieber mit einer omanischen Maschine in die Schweiz reisen wollten, in der sie auch Verwundete transportieren wollten und die nicht durchsucht werden dürfe. Ein hochrangiger Rebellen-Funktionär sagte der Deutschen Presse-Agentur, die UN hätten bei früheren Verhandlungen nicht für den sicheren Transport der Delegation nach Genf garantieren können.

Auch wenn zunächst nicht abzusehen war, wie lange sich die Verzögerung hinziehen würde und ob sie sogar die gesamten Gespräche bedrohen könnte, war klar: Der Eklat wirft einen Schatten auf die Friedensbemühungen und zeigt, wie tief das Misstrauen zwischen Rebellen und der Regierung sowie deren Verbündeten ist. Dabei ist der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen genau das, was UN-Vermittler Martin Griffiths erreichen will. Er selbst sagte am Mittwoch über die absehbare Verspätung, dass man an einer Lösung arbeite.

Für die Vereinten Nationen ist der Jemen «die schlimmste humanitäre Krise der Welt». 22 Millionen Menschen, drei Viertel der Bevölkerung, brauchen humanitäre Hilfe, sieben Millionen haben nicht genug zu essen. Mehr als 28 000 Menschen sind seit Beginn des Bürgerkriegs nach UN-Schätzungen umgekommen, davon rund 10 000 Zivilisten, die im Bombenhagel starben.

Für diese Bombardements ist vor allem die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition verantwortlich. Sie unterstützt die international anerkannte jemenitische Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi und bombardiert Stellungen der Huthi-Rebellen. Die Aufständischen überrannten 2014 weite Teile des Landes. Bis heute kontrollieren sie den Norden und auch die Hauptstadt Sanaa.

Das sunnitisch regierte Saudi-Arabien sieht in den Huthis einen Vasallen seines schiitischen Erzfeindes Iran, der sich an seiner Südgrenze in Stellung bringen will. Umso aggressiver ließ das von Riad zusammengetrommelte arabische Bündnis den Konflikt ab 2015 eskalieren. Es wurden nicht nur Stellungen der Rebellen getroffen, sondern auch Hochzeiten, Trauerfeiern, Märkte oder Krankenhäuser.

In Genf soll es auch um die Linderung der humanitären Not im Jemen gehen, hier könnten eher Fortschritte erzielt werden. Genauso wie bei Verhandlungen um die Freilassung von Gefangenen. Einen Durchbruch aber erwartet nach Jahren der Funkstille niemand. Es ist noch nicht einmal klar, ob die Delegationen von Angesicht zu Angesicht miteinander reden würden.

Wenn man Vertrauen geschaffen habe, so der jemenitische Außenminister Chaled al-Jamani zur saudi-arabischen Zeitung «Asharq Al-Awsat», könne man auch an Friedenslösungen arbeiten. Griffiths äußerte sich ähnlich vorsichtig: Man führe Gespräche, keine Verhandlungen. «Unsere Währung heißt Hoffnung, die Menschen brauchen Hoffnung.»

Politischer Hauptstreitpunkt zwischen den Kontrahenten ist dabei der Status der Huthi-Stadt Hudaida, über deren Hafen am Roten Meer etwa 70 Prozent des Nachschubs für die Huthi-Gebiete im Norden läuft. Die Militärkoalition will die Küstenstadt erobern. Das wäre ein wohl entscheidender Schlag für die Rebellen.

Auch die Gegenseite spürt den Druck so stark wie lange nicht: Nach dem Massaker auf einen Schulbus mit Dutzenden toten Kindern im August sorgte internationale Empörung offenbar dafür, dass das saudische Bündnis Fehler zugab. US-Verteidigungsminister James Mattis nannte die Unterstützung der Verbündeten «nicht bedingungslos». Auch Teile des US-Senats verlieren zusehends die Geduld.

Wenn die Rebellen es nach Genf schaffen, könnte dieser Druck zumindest eine gemeinsame Basis schaffen. Zunächst allerdings musste UN-Vermittler Griffiths warten und konnte sich am Donnerstag nur mit der Regierungsseite treffen. Ob man die Huthi-Delegation in Genf noch sehen werde? Der Diplomat sei weiter «hoffnungsvoll», so die UN.