Von: Hannah Wagner (dpa) | 21.09.19

BERLIN (dpa) - Am Anfang steht Greta Thunberg noch alleine vor dem schwedischen Parlament, um den Planeten zu retten. Gut ein Jahr später streiken Menschen auf allen Kontinenten für eine bessere Klimapolitik.

Den Beginn des globalen Klimastreiks bekommt Greta Thunberg nur aus der Ferne mit. Als die ersten Demonstranten am Freitagvormittag in Australien ihre Plakate auspacken, ist die schwedische Aktivistin in New York kurz davor, ins Bett zu gehen. In der US-Stadt ist es da noch Donnerstagabend.

Doch die Bilder und Videos, die sie aus Australien erreichen, gefallen Thunberg: Sie zeigen Menschenmassen, die durch Sidney und Melbourne ziehen; am Ende zählen die Veranstalter landesweit mindestens 300/000 Beteiligte. «Australien setzt den Standard!», zeigt Thunberg sich in einem Tweet beeindruckt - und fügt hinzu: «Es ist Schlafenszeit in New York...» Die 16-Jährige bittet die User, möglichst viele Eindrücke online zu teilen, «wenn die Streiks sich über Asien nach Europa und Afrika bewegen».

Während Thunberg schläft, versammeln sich Menschen in Tokio und Bangkok, halten Protestanten auf den Philippinen und in Indien Plakate in die Höhe. «Schützt unsere Zukunft» steht da und «Unser Haus steht in Flammen».

Stunden später erreicht die Protestwelle Deutschland. Bundesweit sind im Vorfeld in Dutzenden Städten mehr als 570 Aktionen und Demonstrationen angemeldet worden - und der Zulauf ist riesig: In Köln sind es laut Veranstalter 70/000 Menschen, in Hamburg laut Polizei ebenfalls. In München und Hannover beteiligen sich gut 25/000 Menschen, und selbst in kleineren Städten wie Münster und Freiburg sind es rund 20/000. Fridays for Future erklärt, insgesamt hätten in der Bundesrepublik rund 1,4 Millionen Menschen demonstriert.

Vereinzelt halten Aktivisten mit Straßenblockaden vorübergehend den Verkehr auf, so etwa den Baseler Platz in Frankfurt und eine Kreuzung nahe der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte. Die meisten jedoch beteiligen sich an Demonstrationszügen, tanzen, trommeln und halten Schilder mit Aufschriften wie «Ihr habt verschlafen, wir sind aufgewacht» und «Kurzstreckenflüge nur für Bienen» in die Höhe.

In Berlin, wo am Freitag auch das Klimakabinett getagt hat, haben sich besonders viele Menschen versammelt. Laut Veranstalter sind es etwa 270.000 Menschen, die unter anderem ihrem Ärger über die in ihren Augen unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung Luft machen. Die Polizei geht von rund 100 000 Demonstranten aus.

«Krass», schreibt Luisa Neubauer, eine der Hauptakteure der deutschen Klimabewegung, auf Twitter, als die Teilnehmerzahl bekannt ist. «Wir sind keine «ungeduldigen jungen Menschen», wie Frau Merkel gerade sagt. Sondern eine Gesellschaft, die sich wie nie zuvor aufmacht und echte Klimapolitik einfordert.»

Viele Demonstranten haben selbst gemalte Plakate mitgebracht, manche sind verkleidet gekommen, als Eisbär zum Beispiel oder als Schneemann. Eine Gruppe Aktivisten trägt einen toten Baum durch die Straßen der Hauptstadt, eine andere hat einen Galgen aus Holz vor dem Brandenburger Tor aufgestellt und sich mit Schlingen um den Hals auf Eisblöcken darunter gestellt.

Aufgerufen zum Klimastreik hatte die Fridays-for-Future-Bewegung, der Aktionstag am Freitag soll der Beginn einer globalen Streikwoche für mehr Klimaschutz sein. Für Deutschland fordert Fridays for Future unter anderem, schon bis Jahresende alle Subventionen für fossile Energieträger wie Öl und Kohle zu streichen, ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten und eine Steuer auf Treibhausgasemissionen zu erheben.

Für die Demonstrationen am Freitag haben die deutschen Aktivisten schon im Vorfeld Unterstützung von vielen Seiten bekommen. Mit dabei sind Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie Greenpeace und Brot für die Welt, aber auch die Evangelische Kirche, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Kulturrat. Einige Arbeitgeber - darunter die GLS Bank und Naturstrom - hatten ihre Mitarbeiter sogar explizit zur Streikteilnahme aufgerufen.

Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung demonstrieren seit über einem Jahr freitags für eine bessere Klimapolitik, ein Großteil von ihnen sind Schüler und Studenten. Dieses Mal hatten die Aktivisten aber erstmals auch Erwachsene ausdrücklich aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen. Und so kann man am Freitag dann auch vielerorts Schilder lesen mit Aufschriften wie «Ur-Großeltern für eure Zukunft» und «Unsere Enkel - ihr Planet».

Zeitgleich mit den deutschen Aktivisten gehen auch in anderen europäischen Städten Hunderttausende auf die Straßen. Menschen streiken in Brüssel und Paris, in London, Prag und Warschau. Auch in Afrika finden Aktionen statt, im südafrikanischen Johannesburg machen Demonstranten ihrem Ärger über Kohlestrom Luft, in Kenias Hauptstadt Nairobi heißt es auf Plakaten «Schützt Gottes Schöpfung» und «Klimawandel ist schlimmer als Hausaufgaben». Der Protest schafft es sogar bis in die Antarktis: Ein Foto zeigt einen Mitarbeiter des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung, der alleine im Schnee steht und ein Schild mit der Aufschrift «Streik fürs Klima» hochhält.

Und auch andere Aktivisten sind richtige Einzelkämpfer, der junge Arschak Makitschjan in Russland zum Beispiel. Seit Wochen demonstriert er alleine in Sankt Petersburg, an diesem Freitag solidarisiert er sich übers Internet mit seinen Mitstreitern in aller Welt. Greenpeace Russland postet außerdem Fotos von Solo-Aktivisten aus der östlichen Stadt Wladiwostok. Mut dürfte den einsamen Demonstranten machen, dass ihr großes Vorbild Greta Thunberg einst genauso angefangen hat: Alleine vor dem schwedischen Reichstag mit ihrem berühmten Schild «Skolstrejk för klimatet» in der Hand - «Schulstreik fürs Klima».

Als es bei ihr Morgen geworden ist, wendet sich Thunberg per Livestream aus New York an Protestteilnehmer in ihrer Heimatstadt Stockholm: «Es ist unglaublich, was wir zusammen erreicht haben. Es ist ein historischer Tag.»