Uns Ist Ein Kind geboren

Von: Ce-eff Krüger | 20.03.21

Es war der 23. Dezember. Wir hatten Walters Ge-burtstag gefeiert und saßen danach alle in Bens Bar. Ein kleiner Junge, vielleicht acht, aber höchstens zehn Jahre alt, hielt mir seinen Bauchladen hin: "You buy chewing-gum, Sir?" Er schaute mich so mitleiderregend an, dass ich ihm zwanzig Baht gab. Meine Herzallerliebste schüttelte den Kopf: "Solange du den Kindern Geld gibst, Callolo, wird der Kinderhandel nicht aussterben. Das sind keine Thais, sondern Kinder aus Kambodscha, die hier ausgebeutet werden. Siehst du die Frau dahinten?"

Nai zeigte auf eine alte Frau, die sich schnell abwandte, als sie merkte, dass wir sie ins Visier genommen hatten. "Das ist die Chefin und Aufpasserin. Die kassiert."

Der alte Mann im Rollstuhl, dem ich eine Rose für meine Herzallerliebste abkaufte, hatte zwar eine gewaltige Alkoholfahne, aber das ließ Nai noch durchgehen, denn immerhin war diese Rose ja für sie. Aus den Lautsprechern dudelte: "Stille Nacht, heilige Nacht"

Auf dem Heimweg kamen wir am Marriott-Hotel vorbei. Auf dem Fußweg davor saß eine Frau mit einem schlafenden Baby im Schoß und hielt uns ihre offenen Hände entgegen.

Ich gab ihr unauffällig einen Einhundert-Baht-Schein. Meiner Herzallerliebsten war das aber nicht entgangen. "Was machst du da, Callolo? Die hat das Baby gemietet und mit Tabletten ruhig gestellt. Du unterstützt etwas völlig Falsches."

Keine hundert Meter weiter saß ein altersloser Mann mit einem Riesenkopf, aber ohne Gliedmaßen auf einem Brett mit vier Rädern. Er sah mich aus großen Augen bittend an. Ich schaute fragend zu meiner Herzallerliebsten, bevor ich einen Geldschein in seine Betteldose legte. Wenige Augenblicke später machte ein kleines Mädchen sich an mich ran. Mit einer Hand umfasste es mein Bein, mit der anderen hielt es mir ein paar Bonbons hin: "Please, Sir, help me." Der traurige Blick dieses Kindes rührte mich. Ich suchte nach einem Geldschein. Nai quittierte das mit Stirnrunzeln und zog mich fort: "Jetzt nehmen wir ein Taxi und fahren heim, Callolo."

Am Eingang unserer Wohnanlage stiegen wir aus.

"Schau mal, Schatz, was ist das denn?"

Gleichzeitig beugten wir uns über einen Obstkorb, in dem ein in eine Decke gewickeltes schlafendes Baby lag. "Komm", sagte meine Herzallerliebste und versuchte mich fortzuziehen.

"Aber wir können dieses armselige Wesen doch nicht"

"Callolo, du ahnst nicht, was auf uns zukommt, wenn wir dieses Baby mitnehmen."

Ich nahm das kleine Bündel aus dem Korb. In diesem Augenblick öffnete es die Augen, und mir schien, als lächelte es mich an, während es auf meinem Unterarm feucht und warm wurde.

"Schatz", sagte ich, "du lässt keinen Hund und keine Katze im Regen stehen. Wir werden diesen armen Säugling doch nicht einfach hier zu Grunde gehen lassen."

"Okay", erwiderte sie, "aber von jetzt ab haben wir ein Problem."

Natürlich, sie hatte recht, wie immer. Es begann damit, dass dieses Baby die ganze Nacht über schrie. Ich fuhr los und besorgte eine Babyflasche, Milch und Windeln.

"Es trinkt nicht", sagte meine Herzallerliebste und sah mich verzweifelt an. Dann versuchte ich es, indem ich selbst am Nuckel saugte. Das Baby sah mit offenen Augen zu, dann folgte es meinem Beispiel und trank die ganze Flasche leer. Ich legte es danach über meine Schultern, bis es sein Bäuerchen gemacht hatte, windelte es und bettete es, eingewickelt in ein großes Badetuch, in den Korb, den unser Hund schon lange nicht mehr benutzte, weil er lieber draußen schlief.

Der nächste Tag ging damit drauf, den Säugling wieder los zu werden. Im Waisenhaus unterstellte man meiner Herzallerliebsten, dass es ihr eigenes Baby war, das sie auf diese Weise entsorgen wollte. Sie erklärte sich damit einverstanden, sich im Hospital untersuchen zu lassen, während ich bei uns zu Hause von der Polizei ein Protokoll aufnehmen ließ. Langsam dämmerte mir, was Nai gemeint hatte, als sie sagte, jetzt hätten wir ein Problem.

Erst am Abend kam sie heim, und ich sah ihr die Strapazen des Tages an.

"Es tut mir leid", sagte ich.

"Schon gut", erwiderte sie, "du hast jetzt für dein nächstes Leben genug Thambuun gesammelt."

"Uns ist ein Kind geboren, wohl zu der heilgen Nacht", schallte es aus dem Wohnzimmer, als ich die Tür öffnete, wo der geschmückte Baum mit den brennenden Kerzen stand.

"Frohe Weihnachten, mein Schatz."

"Oh, Callolo!" Sie fiel mir um den Hals und stürzte sich dann auf die Pakete unter dem Baum.

"Die sind alle für mich?"

"Nein, das große ist für das Baby, um das wir uns in Zukunft kümmern werden. Einverstanden?"

Sie nickte und strahlte mich an: "Callolo, jetzt haben wir doch noch ein Kind bekommen."

Ich wechselte die CD, und dann nahmen wir unser Abendessen ein. Aus dem Lautsprecher tönte es: "Ihr Kinderlein, kommet"

Wir haben dann so getan, als ob dies eine persönliche Aufforderung an uns war und haben thai-deutsche stille, heilige Nacht gefeiert, sehr privat und sehr liebevoll.

Süßer die Glocken nie klingelten.