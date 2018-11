CHIANG MAI: Erstsemester einer namentlich nicht genannten Universität in Chiang Mai haben einen Professor als Spanner entlarvt und die Medien eingeschaltet.

Wie „Daily News“ berichtet, war eine Studentin darauf aufmerksam geworden, dass auf dem Fußboden vor dem Pult des beschuldigten Dozenten auffällig oft ein Tablett-Computer lag. Umso länger sie über ihre Entdeckung grübelte, desto mehr verfestigte sich ihr Verdacht, dass der Akademiker nichts Gutes im Schilde führen würde. Insbesondere auch dadurch, dass der Beschuldigte immer dann eingriff, wenn jemand probierte, das Tablett aufzuheben. Sie besprach sich mit ihren weiblichen Kommilitoninnen und alle waren sich einig, dass dem Spanner das Handwerk gelegt werden müsse.



Ein Plan wurde ausgetüftelt und heimlich ein Video gefilmt, in dem zwei 18 und 19 Jahre alte Studentinnen zu sehen waren, die unter dem Rock gefilmt wurden. In einem unbeobachteten Moment gelang es ihnen, das Tablett an sich zu nehmen und der Universitätsleitung zu übergeben. Die Vermutungen der Mädchen bewahrheiteten sich und die Polizei wurde eingeschaltet, die mehrere belas­tende Aufnahmen auf dem Tablett-Computer fanden und als Beweisstücke sicherten. Der Professor wurde umgehend vom Dienst suspendiert. Ob er strafrechtlich belangt wurde, ist nicht bekannt.