GENUA (dpa) - Vor zehn Monaten stürzt eine Autobahnbrücke in Genua ein und reißt 43 Menschen in den Tod. Nun werden zwei übrig gebliebene Pfeiler gesprengt.

Zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz der Autobahnbrücke in Genua werden am Freitag (9.00 Uhr) die zwei noch stehenden Pfeiler gesprengt. Es soll eine Sache weniger Sekunden sein, Tausende Kubikmeter Stahl und Beton zu Fall zu bringen. Geplant ist, dass die Brückenpfeiler in großen Teilen zu Boden gehen. Für die Großaktion, die nach der Tragödie im vergangenen Sommer für Genua auch von symbolischer Bedeutung ist, müssen mehr als 3.000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Mehrere Straßen werden gesperrt. Die Abrissarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Metro- und Bahnverkehr.

Die Morandi-Brücke war am 14. August 2018 eingestürzt und hatte 43 Menschen in den Tod gerissen. Die Abrissarbeiten der Überreste des Viadukts sind seit Monaten im Gange und auch mit dem Bau einer neuen Brücke ist begonnen worden. Den laufenden Wiederaufbau leitet Stararchitekt Renzo Piano, der ursprünglich aus Genua kommt. Verkehrsminister Danilo Toninelli zufolge soll die neue Brücke im Frühjahr 2020 eingeweiht werden.