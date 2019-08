Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

Thailands Staatsairline hat einen Stammkunden vergrault:

Liebe Farang-Redaktion, ich lese mehr oder weniger regelmäßig Ihr Online-Magazin und, da mit einer Thai-Frau verheiratet, fliegen wir regelmäßig mit Thai Airways International (THAI) nach Thailand. Was wir aber diese Woche beim THAI-Check-in am Suvarna­bhumi Airport erlebten, ist schier unglaublich: Als ich am 24. Juli einchecken wollte, wog mein Koffer 32,0 Kilogramm. 30 Kilogramm sind zwar nur erlaubt, aber diese Differenz war nie ein Problem – aber diesmal schon! Die Dame am Check-in bestand auf 30 kg. Ich dachte, nun gut, was soll`s? Tue ich halt zwei Kilogramm in meinen Rucksack (Handgepäck). Bei erneuter Wiegung hatte mein Koffer exakt 30.0 Kilogramm, was der Vorgabe entsprach. Nun kommt‘s: Die Mitarbeiterin war immer noch nicht zufrieden: „29,9 Kilogramm – oder der Koffer bleibt hier!“ Es mussten nochmal 100 Gramm (!!!) raus. Daraufhin begann meine Frau mit ihr auf Thai zu diskutieren, jedoch ohne Erfolg. Ich öffnete also erneut den Koffer, nahm noch ein T-Shirt raus, dass ich überzog und der Koffer wurde schließlich mit 29,8 Kilogramm akzeptiert. Und das Ganze wegen 100 Gramm Übergewicht! Da hat sich THAI („smooth as silk“) bei uns aber mächtig unbeliebt gemacht… und das im Land des Lächelns! Vielleicht ist das ja eine Erwähnung in Ihrem Magazin wert.

Klaus Fischer, Annweiler

