Von: Björn Jahner | 11.02.23

Bei Ausländern nahezu unbekannt ist er besonders für Bangkoker ein beliebtes Ausflugsziel. Fotos: The Nation

SRI RACHA: Die königliche Bewässerungsbehörde versichert Anwohnern und Touristen, dass ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Bangkok und Pattaya, der Bang-Phra-Stausee in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands, während der heißen Jahreszeit nicht austrocken wird.

Der riesige Stausee inmitten von Wäldern und sanften Hügeln werde seine volle Kapazität beibehalten, weshalb sich die Besucher während der heißen Jahreszeit in dem Reservoir abkühlen können, versprach Prapit Chanma, Generaldirektor der Behörde. Die heiße Jahreszeit hat im Osten des Landes bereits begonnen, fügte er hinzu.

Einheimische lieben diesen See

Die königliche Bewässerungsbehörde hat den Stausee im Bezirk Sri Racha zusammen mit der Wasserwerksbehörde der Provinz und der Eastern Water Resources Development and Management Agency wieder komplett aufgefüllt, weshalb dem Badespaß in dieser Saison nichts im Wege stehen dürfte, so Khun Prapit.

Eine Reihe von großen touristischen Einrichtungen und Industriegebieten sind auf das Wasser aus dem Stausee angewiesen. Daher arbeitet das Ministerium eng mit den beiden Partnerbehörden zusammen, damit der Pegel des Stausees aufrechterhalten werden kann und die Besucher ihn weiterhin für Freizeitzwecke nutzen können.

Der Bang-Phra-Stausee befindet sich in Sri Racha in der Provinz Chonburi, ganz in der Nähe von Pattaya.

Aufgefüllt bis oben hin

Nachdem der Pegel Anfang Oktober auf 112 Millionen Kubikmeter gesunken war, begannen die drei Behörden am 1. November mit der Umleitung von Wasser aus dem Chayanuchit-Kanal und dem Bang-Pakong-Fluss in den Stausee. Seit kurzem hat der Stausee wieder sein volles Fassungsvermögen erreicht, fügte der Abteilungsleiter hinzu.

„Das Royal Irrigation Department möchte den Einwohnern von Chonburi versichern, dass sie während der Trockenzeit ausreichend Wasser zur Verfügung haben werden. Das Bang-Phra-Reservoir ist voll“, bestätigte Khun Prapit.

Das Ministerium enteignete 1972 das Land rund um den Stausee. Er wurde 1975 angelegt und kann 117 Millionen Kubikmeter Wasser fassen.

Während der heißen Jahreszeit ist er traditionell ein beliebtes Ausflugsziel der Einheimischen, die sich im Wasser abkühlen und im Freien relaxen möchten.

Heimat vieler Wildtiere

Aufgrund des fruchtbaren Geländes beheimatet das Gebiet rund um den Stausee auch viele Wildtiere, darunter Hirsche, Zibetkatzen, Langsam-Loris und Fischkatzen. Darüber hinaus leben mehr als 130 Vogelarten in diesem Gebiet.

Der Stausee erhebt sich bis zu 35 Meter über dem Meeresspiegel. Seine enorme Größe, die grünen Dämme und die umliegenden Hügel bieten spektakuläre Aussichten. Die Anlage ist nur anderthalb Autostunden von Bangkok entfernt und daher ein beliebter Tagesausflug für die Einwohner der Hauptstadt. Doch auch viele Anwohner besuchen ihn täglich zum Joggen, Schwimmen und Entspannen.