TRANG: Erneut hat es mit einem herunterhängenden Kabel einen Unfall gegeben.

Diesmal traf es ein ungarisches Mädchen. Der Vater machte mit seiner vierjährigen Tochter auf den Schultern einen Stadtbummel. Es verfing sich in ein Kabel, Vater und Tochter wurden fast zu Boden geworfen. Der Ungar musste mit seinem Kind wegen Verletzungen am Hals einen Arzt aufsuchen und war sichtlich wütend über den unverschuldeten Unfall. Laut „Thai Rath“ hängen in Trang, wie landesweit, überall Kabel herunter. Obwohl die thailändischen Medien immer wieder über diese Situation berichten, würden die Behörden nichts unternehmen.