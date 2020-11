BANGKOK: Der ungarische Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto wurde nach seiner Ankunft in Bangkok am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet und sollte am Mittwoch mit einem Privatflugzeug nach Hause zurückkehren.

Laut Gesundheitsminister Anutin Charnveerakul wurde Szijjarto isoliert und im Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten behandelt. Die ungarische Regierung hatte zwei Flugzeuge nach Bangkok entsandt, um den Minister und seine Delegation zurück nach Budapest zu bringen.

Szijjarto traf am Dienstag um 18.30 Uhr zu einem zweitägigen Besuch als Gast des Außenministeriums in Bangkok an. Um 21 Uhr wurde die Delegation auf das Coronavirus getestet. Tests, die in zwei Labors durchgeführt wurden, bestätigten, dass der Minister mit dem Virus infiziert war, obwohl er keine Symptome zeigte. Die 12 Beamten, die ihn begleiteten, waren negativ, bestätigte Anutin. Der Minister sollte mit einem Flugzeug nach Ungarn zurückkehren, seine Delegation mit dem anderen. Auf Szijjarts Terminplan stand ein Besuch am Mittwoch bei Premierminister Prayut Chan-o-cha im Regierungsgebäude.